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Kütahya'da 58 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi! Sülfirik asit fabrikası çalışıyordu

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'nın sülfirik asit fabrikası inşaatında çalışan 58 yaşındaki Mehmet Altın, elbisesini traktör ve su tankeri arasındaki şafta kaptırarak hayatını kaybetti.

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Emetbor İşletmesinde yapımı süren sülfirik asit fabrikası inşaatında çalışan Mehmet Altın, traktörü ve su tankeri arasındaki şafta elbisesini kaptırınca yaralandı. Durumu gören çevredeki mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altın, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıdı. Tedaviye alınan Mehmet Altın, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 

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