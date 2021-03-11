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Prens Harry ve Meghan Mark'ın röportajları İngiltere'yi karıştırdı! Bir tek ona söz söylemediler

Demirören Haber Ajansı

Prens Harry ve Meghan Mark çiftinin ortalığı karıştıran röportajı sonrası Kraliçe Elizabeth'in çifte zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor.

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Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası İngiltere’de yer yerinden oynadı. Bebeğinin renginin ne olacağı konusunda endişelerin bulunduğu ve ırkçılığa uğradığını öne süren Meghan, bir dönem intiharı bile düşündüğünü söylemişti. Kendisini kapana kısılmış hisseden Harry ise, William ve Charles’ın da aynı durumda olduğunu savunmuştu.

Çift, Kraliçe Elizabeth hakkında olumsuz bir yorumda bulunmazken, ona büyük saygı duyduklarını söylemişti. Harry ve Meghan’ın bu yaklaşımı karşılık bulmuş gibi görünüyor. Buckingham Sarayı’ndan yapılan ve ırkçılıkla ilgili endişelerin inceleneceği belirtilen resmi açıklamadan sonra Kraliçe Elizabeth’in Harry ve Meghan’la iletişim kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kraliçe'den zeytin dalı
Daily Mail gazetesinin haberine göre, resmi açıklamada “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin sevilen üyeleri olarak kalacaklar” dense de, Kraliçe Elizabeth’in bunu bizzat vurgulamak istediği belirtiliyor. Kraliçe’nin çifte ‘zeytin dalı’ uzatmak istediğini yazan gazete, önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesinin gerçekleşeceğini aktardı.

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