Hezimet sonrası isyan: Cristiano Ronaldo'yu gönderin

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini söyledi.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti.İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi. Bu maçın yankıları ise İtalya'da büyümeye devam ediyor.

Porto karşısında iki maçta da gol atamayan Cristiano Ronaldo ise son 15 yılda bir ilki yaşadı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin gruplardan sonraki turlarında gol atamayan Ronaldo, aynı şanssızlığı bu sezon da yaşadı.Ronaldo, 2006-2021 arasında Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarından sonraki herhangi bir tur aşamasında gol atmayı başarmıştı.

''Sezon sonu gönderilmeli"

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini söyledi. Cobolli Gigli, "Juventus'taki ilk günü söyledim; Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır. O harika bir şampiyon ama çok pahalı. Sadece 1 golü, 1 milyon euroya geliyor. Sezon sonu gönderilmeli" dedi.