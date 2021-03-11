CHP'de Cihangir İslam istifası! Muharrem İnce'nin partisine katılacak

CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gülsever'in istifa nedeni, Cihangir İslam'in CHP'ye katılışı oldu.

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Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam dün CHP'ye katılmıştı. İslam'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Bu katılım, tabanda rahatsızlığa yol açmış, kimileri İslam 2013 yılında "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" şeklindeki mesajını hatırlatmıştı.

İslam'e ilk tepki istifası Beyoğlu'ndan geldi.

Eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Gülsever, Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.