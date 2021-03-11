Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci covid-19'a yenildi

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı 63 yaşındaki Hayri Özkeçeci koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hayri Özkeçeci, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Özkeçeci, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Özkeçeci'nin cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.