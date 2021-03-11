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HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL kuru yeniden 7.50'nin altına çekildi

ABD tahvil getirilerinde son iki gündür yaşanan gerilemenin desteğiyle dolar/TL yeniden 7.50 seviyelerinin altına çekildi.

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Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte düşüşe geçti. Önceki gün, işlemlerin son saatlerinde 7.50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7.45-7.46 seviyelerinden değerleniyor. 

Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8.90 civarında işlem görüyor. 

ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6.90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7.78'in üzerine kadar yükselmişti. 

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