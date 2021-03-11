Dolar/TL kuru yeniden 7.50'nin altına çekildi

ABD tahvil getirilerinde son iki gündür yaşanan gerilemenin desteğiyle dolar/TL yeniden 7.50 seviyelerinin altına çekildi.Abone ol
Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte düşüşe geçti. Önceki gün, işlemlerin son saatlerinde 7.50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7.45-7.46 seviyelerinden değerleniyor.
Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8.90 civarında işlem görüyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6.90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7.78'in üzerine kadar yükselmişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Batman'da sokakların kaderini de duvarların renklerini de değiştiren kadınlar