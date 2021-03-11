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Olay yeri Tokat! İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit yaşamını yitirdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, inşaata beton dökülürken, kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57), hayatını kaybetti.

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Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi’nde meydana geldi. Buradaki inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı. Şenol için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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