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Adana'da 5 kişilik aile Covid-19'a yakalandı! En küçükleri 3 yaşında

 ADANA'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 5 kişilik Leblebici ailesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan ailenin en küçük bireyi 3 yaşındaki Amine Leblebici'nin ise kalbinde pil olduğu belirtildi.

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Çukurova'ya bağlı Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuklu Yunus ve Elif Leblebici çifti, yakınlarının koronavirüs testi pozitif çıkınca temaslısı olabileceklerini düşünerek hastaneye gidip, test yaptırdı. Testin sonucunda Leblebici çifti ile kalbinde pil takılı olan kızları Amine, oğulları Abdullah (10) ve Muhammed'in (13) koronavirüse yakalandığı saptandı.

Evde izolasyon sürecine giren ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aile bireylerinden 10 yaşındaki Abdullah Leblebici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 11 sularında Covid-19 testi yaptırdık, ailecek testimiz pozitif çıktı. Sizden ricam hayır duası. Bir de ricam var, aile ve akraba ziyaretlerinden kaçının" ifadelerini kullandı.

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