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CHP'li Özgür Özel: Senin döneminde çok partili rejimden parti devletine geçtik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. "Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik." diyen Özel, "Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların gönlünde hala tek parti özlemi var" açıklamasına "Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik." sözleriyle yanıt verdi. 

"Nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor"

CHP'li Özel, açıklamasında şunları söyledi: Ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hala tek parti özlemi var.' Tek kişi bütün atamaları yapıyor, her şeye karar veriyor. Yetmiyor makbul bir muhalefet partisi istiyor, buluyor. Nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor. Şimdi ana muhalefeti istediği gibi yapamadı, bu sefer aklından geçeni o belirliyor.

"Tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik"

Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik.

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