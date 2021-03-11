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İstanbul'da yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıranlara suçüstü

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları 72 yaşındaki A.N.G'yi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki A.N.G.'yi kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, ev telefonundan arayarak banka hesabındaki parasının yurt dışına transfer edilmek istendiğini, son anda durumu engellediklerini, kendisiyle iş birliği yapmasını istedi.

Dolandırılığını anlayınca polisi aradı
Bankayı arayıp hesabındaki 1 milyon lirayı çekeceğini söyleyen A.N.G., ertesi gün bankadan çektiği parayı bir poşete koyarak kendisine belirtilen Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir kişiye parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

A.N.G'yi 7 Mart'ta tekrar arayan şüpheliler, yaşlı kadına evini de sattırmaya çalışması üzerine polis ekipleri, dolaylı müzakere yürüttü.

Polisin yönlendirmesiyle teklifi kabul etti
Polisin yönlendirmesiyle teklifi kabul eden yaşlı kadın, bir gün sonra şüphelilere sattığı evin parasını Beşiktaş'ta belirledikleri adreste teslim edeceğini bildirdi.

Suçüstü yapılıp tutuklandılar
Buluşma noktasında önlem alan polis, içi boş poşeti teslim alan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Erdal A. (20), Halil A. (27) ve Yakup A. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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