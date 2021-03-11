İsviçre, Tunus'a kaçırılan 1.7 milyon doları iade etti

İSVİÇRE'nin, Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmını Tunus'a iade ettiği açıklandı.

Abone ol

Tunus, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının 1 milyon 270 bin dolarlık kısmının, İsviçre tarafından iade edildiğini açıkladı. Tunus'un kayıp parasının toplamı 23 milyar doları buluyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsviçre'nin, Tunus Merkez Bankası’na 3 milyon 500 bin dinar (1 milyon 270 bin dolar) transfer ettiği belirtildi.

"Geri kalan miktar da alınacak''

Açıklamada, transfer dilen miktar her ne kadar az olsa da ciddi çalışma ve takibin geriye kalan miktarın da iade edilmesine katkı sağlayacağını gösterdiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile 17 Aralık 2020'deki görüşmesinde, Tunus'un Avrupa Birliği’ndeki (AB) ülkelere kaçırılan finansal varlıklarının geri getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bir komite kurulmuştu

Said, Eylül 2020'de Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının araştırılması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.