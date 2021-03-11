BIST 1.575
DOLAR 7,46
EURO 8,94
ALTIN 415,99
HABER /  SPOR

Merih Demiral günah keçisi ilan edildi! İtalyanlar topa tuttu

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Porto'ya elenirken; İtalya medyasından ilk golde penaltı yaptıran ve kötü bir performans sergileyen Merih Demiral'e ağır eleştiri geldi.

Abone ol

Juventus, Porto'yu 3-2 yenmesine karşın deplasmandaki gol kuralına göre Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İtalyan gazetelerinde milli oyuncumuz Merih Demiral'e sert eleştiriler geldi. 20. dakikadaki penaltı pozisyonu için, "Bir defans oyuncusunun düşünmeden bir müdahelesi" yorumu yapıldı. 

Corriere dello Sport, Porto'nun kazandığı penaltı için, "Affedilmez bir hata" yorumunu yaptı. La Gazzetta dello Sport gazetesi ise "Bir defans oyuncusunun yapmaması gereken saçma ve aceleci bir hareket" ifadelerini kullandı. 

''Demiral oltaya geldi"
Tuttospor gazetesinin yorumu ise "Fazla içgüdüsel. Hücum oyuncusu pozisyonunu aldı, Demiral ise oltaya geldi" oldu. 

"Oyuncunun faydasız oyunlarından sadece biri"
La Republica, Merih Demiral'e en az puanı verirken penaltıyı "absürt" olarak nitelendirdi ve "Oyuncunun faydasız oyunlarından sadece biri" ifadeleri kullanıldı. 

Merih Demiral'in maç puanları ise şu şekilde verildi: 

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttospor: 4.5

La Repubblica: 4 

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan sordu: CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?
Kolunu makineye kaptırdı! Kocaeli'de işçi feci şekilde can verdi
Adana'da 5 kişilik aile Covid-19'a yakalandı! En küçükleri 3 yaşında
Ersan İlyasova resmen Utah Jazz'da
Türkiye'de üretilen Xiaomi telefonu önümüzdeki ay satışa sunulacak Bakan Varank duyurdu
Zonguldak'ta maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Olay yeri Tokat! İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit yaşamını yitirdi
Lider Manchester City gol oldu yağdı
Dallas Mavericks, "triple-double" yapan Doncic ile kazandı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile önce ligde sonra kupada oynayacak
Yorumlar 1 yorum