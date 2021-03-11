MSB açıkladı! 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretildi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle Bakanlığa bağlı birimlerin maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem de milletin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB'nin şimdiye kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Kovid-19'la mücadeleye destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsanlık için Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık." ifadelerine yer verildi.