BIST 1.575
DOLAR 7,46
EURO 8,94
ALTIN 415,99
HABER /  GÜNCEL

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

SURİYE'den ülkemize girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı. Bakanlık açıklama yaptı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'de görev yapan hudut personelimiz, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin Suriye'de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut 28 maç sonra ideal 11'ini buldu
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz 'hekime başvurulmalı' dedi! Covid-19 geçiren erişkinlerde MIS-A uyarısı
11 Mart altın fiyatları! Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
Ses kasetinin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir
Dolar 7.27'ye kadar düşecek... Tunç Şatıroğlu "Çakalatos kafalılar"ın dolar oyununa karşı uyardı
Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de 'aşı üssü' gibi hizmet veriyor
Ada dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı! 20'den fazla talip var
Siirt'te vücutlarına sürüp sıcak suyla yıkanıyorlar! Sebebi bakın ne
MSB açıkladı! 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretildi
Yorumlar