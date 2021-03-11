Morgan Stanley'den dolar/TL senaryosu! 7,75 seviyesinde dengelenecek

Morgan Stanley ekonomistleri yayımladıkları araştırma raporunda, Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli bir faiz artırımı beklediklerini ve artırım gelse dahi dolar/TL'nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini belirtti.

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Morgan Stanley ekonomistleri, 18 Mart’ta Merkez Bankası beklentilere paralel 75-100 baz puan faiz artırsa dahi Türk Lirası varlıklarda zayıflığın devam etmesini beklediklerini kaydetti. Ekonomistler, raporlarında “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

"7,75 seviyesinde dengelenecek"

Banka, “Piyasa beklentilerine paralel faiz artışı gelse dahi gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle USD/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve CDS’in 350 civarında kalacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Faiz artırımı

“Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı durumunda kazançların olacağını düşünüyor; buna karşın USD/TL ve CDS’lerin 2021’in düşük seviyelerini test etmesini beklemiyoruz” diyen Morgan Stanley, “Beklentilerin altında bir faiz artışı durumunda lira varlıkların zayıf seyri sürdürmesini ve kasım seviyelerini yeniden test etmesini bekliyoruz” diye ekledi.

Daha önce ne olmuştu?

Georgi Deyanov ve Jaiparan S. Khurana’nın olduğu Morgan Stanley analistleri Şubat ayında hazırladıkları raporda yeni bir faiz artırımı beklentisiyle Dolar/TL ’nin 6,80’e gerileyebileceği görüşünde olduklarını belirtmişlerdi. Kısa vadede 100 baz puanlık bir artış öngören analistler, Türk hisse senetleri için olumlu görüşe sahip olduklarını söylemişti.

Yabancı bankaların büyük bir kısmı yükselen ABD Hazine tahvili faizleri sonrasında Mart ayı için TCMB'den faiz beklentilerini 100 baz puan olarak güncellemişti.

Farklı finansal enstrümanların sıkılaşma için kullanılmaması gerektiği konusunda hem fikir olan analistler, sıkılaşmanın faiz artırımıyla gerçekleşmesinin en etkili yol olacağını vurgulamışlardı.