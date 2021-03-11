Erol Bulut 28 maç sonra ideal 11'ini buldu

Ligde 28, kupada 4 mücadele sonrası Fenerbahçe'nin on biri kesinleşti. Erol Bulut, mecburiyetler dışında sezon sonuna kadar as kadrosunda değişiklik yapmayacak.

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Sezon başında sil baştan takım kuran F.Bahçe, sakatlıklar, cezalar, form düşüklükleri ve tabii ki virüs sebebiyle neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmıştı. Sıkıntılara rağmen, Teknik Direktör Erol Bulut, “İdeal 11’e bulamadı” eleştirisiyle hedef tahtasına konmuştu. Ancak Hoca sonunda amacına ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ligde 28, kupada 4 olmak üzere tam 32 maçın ardından Erol Bulut’un ideal kadrosu ortaya çıktı. Geride kalan 12 haftada zaruri bir durum olmadığı takdirde Bulut, as kadroda değişiklik yapmayacak.

Formalar kapışıldı

Kalede Altay’ın yeri zaten garantiydi. Sağ bekte Gökhan, Nazım’dan formayı kaparken sol bek de Caner krizi sonrası Novak’a kaldı. Stoper ikilisinde ise Serdar ile Szalai hem uyumları hem de zorlayanları olmadığı için banko. Sakatlıktan çıkan Gustavo form tutana kadar Mert Hakan devam edecek. Sosa ve Pelkas’ı ise kesecek kimse yok. Kanatları Valencia ve Osayi’ye teslim eden Bulut’un golcü tercihi de Thiam olacak. Bu hafta Valencia’nın yokluğunda Mert Hakan kanatta sahne alacak.