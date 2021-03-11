BIST 1.575
DOLAR 7,46
EURO 8,94
ALTIN 415,99
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut 28 maç sonra ideal 11'ini buldu

Ligde 28, kupada 4 mücadele sonrası Fenerbahçe'nin on biri kesinleşti. Erol Bulut, mecburiyetler dışında sezon sonuna kadar as kadrosunda değişiklik yapmayacak.

Abone ol

Sezon başında sil baştan takım kuran F.Bahçe, sakatlıklar, cezalar, form düşüklükleri ve tabii ki virüs sebebiyle neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmıştı. Sıkıntılara rağmen, Teknik Direktör Erol Bulut, “İdeal 11’e bulamadı” eleştirisiyle hedef tahtasına konmuştu. Ancak Hoca sonunda amacına ulaştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ligde 28, kupada 4 olmak üzere tam 32 maçın ardından Erol Bulut’un ideal kadrosu ortaya çıktı. Geride kalan 12 haftada zaruri bir durum olmadığı takdirde Bulut, as kadroda değişiklik yapmayacak.

Formalar kapışıldı
Kalede Altay’ın yeri zaten garantiydi. Sağ bekte Gökhan, Nazım’dan formayı kaparken sol bek de Caner krizi sonrası Novak’a kaldı. Stoper ikilisinde ise Serdar ile Szalai hem uyumları hem de zorlayanları olmadığı için banko. Sakatlıktan çıkan Gustavo form tutana kadar Mert Hakan devam edecek. Sosa ve Pelkas’ı ise kesecek kimse yok. Kanatları Valencia ve Osayi’ye teslim eden Bulut’un golcü tercihi de Thiam olacak. Bu hafta Valencia’nın yokluğunda Mert Hakan kanatta sahne alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
11 Mart altın fiyatları! Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
Ses kasetinin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir
Dolar 7.27'ye kadar düşecek... Tunç Şatıroğlu "Çakalatos kafalılar"ın dolar oyununa karşı uyardı
Ada dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı! 20'den fazla talip var
Siirt'te vücutlarına sürüp sıcak suyla yıkanıyorlar! Sebebi bakın ne
MSB açıkladı! 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretildi
İstanbul'da yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıranlara suçüstü
İsviçre, Tunus'a kaçırılan 1.7 milyon doları iade etti
Merih Demiral günah keçisi ilan edildi! İtalyanlar topa tuttu
Yorumlar 1 yorum