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Emekliye 355 TL zam! İntibak yasası bekleniyor

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını beklerken, memur emeklileri de toplu sözleşmeyi bekliyor. Eğer intibak yasası hayata geçirilirse emekliler için ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. İşte detaylar...

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Milyonlarca emekli kurum farkından kaynaklanan maaş farkının ek ödemeyle kendilerine geri ödenmesini bekliyor. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Memur emeklileri intibak talebinin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.

Emekliye ek ödeme

Takvim'de yer alan habere göre talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

Emekliye 355 tl zam

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

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