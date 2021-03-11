Emre Belözoğlu şimdiden söz kesti! İşte transfer yapılacak üç bölge

Fenerbahçe’deki genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların sayısını artırmak isteyen Belözoğlu, başta Portekiz olmak üzere birçok ligi yakın takibe aldı. Hatta bazı oyuncularla söz kesildiği iddia edildi.

Abone ol

Yaz transfer döneminde Süper Lig'den yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, genç sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Emre Belözoğlu, özellikle Szalai ve Osayi'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını Avrupa'ya çevirdi. Emre Belözoğlu'nun hedefi, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak.

Şimdiden söz kesildi

Sabah'ın haberine göre; başta Portekiz olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor.

Üç bölgeye odaklanıldı

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sol bek, sol açık ve santrfor bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak.