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HABER /  POLİTİKA

Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır. 2023 yılına yeni sivil bir anayasa ile gireceğimize inancımız tamdır. Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir.'' dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Abdülhamit Gül'ün açıklamaları şu şekilde; 

- Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı, iş hayatına, toplumsal barışa, uzlaşıya katkı sağlamasını diliyorum.

- Geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planının tüm amacı daha güçlü bir demokrasi daha adil bir yargı sistemi ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye inancı amacını gerçekleştirmektir. Yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır. 2023 yılına yeni sivil bir anayasa ile gireceğimize inancımız tamdır. Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir.

- Vatandaşımızın işini kolaylaştırıyorsa hukuk, hukuk var demektir. Tüm amacımız ekonominin çarkları daha iyi dönsün, vatandaşlarımızın refah düzeyi artsın, hukuk kolaylaştırıcı olsun.

- Türk Hukuk Sistemini anlatan tüm yazılı ve görsel materyalleri yabancı dillerde hazırlayarak uluslararası yatırımcıların erişimine sunacağız. Vergi suçunu her yıl için ayrı ayrı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesi bu anlamda ayrı bir mağduriyet söz konusu olabiliyordu. Bunu da her yıl için tek suç olarak kabul edilecek bir düzenlemeyi yapmış olacağız.

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