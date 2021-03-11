Beşar Esad ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, koronavirüse yakalanmışlardı. Durumları ağırlaşan Esad ve eşi özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldü.

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Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esed ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" diye konuştu.

Esma Esad kanseri yenmişti

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Beşar Esad'in eşi Esma Esad kansere yakalanmış ve uzun bir tedavi sürecinin ardından amansız hastalığı yenmeyi başarmıştı.