Fena kavga patladı! Fatih Altaylı, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'na "manyak herif" dedi

Kadın cinayetleri medyada yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Akit Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor" diye yazdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Manyak Herif" diye saydırdı...

Abone ol

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu "Barda buluşanlar birbirini öldürüyor, suçu bize yıkıyorlar!" başlıklı yazısında "Kadınlar bara-meyhaneye gittikçe, kadın cinayeti artıyor.. Son 8 yıllık uygulama, bunu ispatlıyor" diye yazdı. Karahasanoğl'na sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken en sert tepkiyi Habertürk yazarı Fatih Altaylı verdi.

92 yaşında Hanım Pınarlı'nın 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesini hatırlatan Altaylı, "Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif!" değerlendirmesini yaptı. İşte Altaylı'nın yazısından bazı satır başları...

Akit yazarına göre kadınların tecavüze uğramasının, öldürülmesinin nedeni çok basit. Kadınların meyhaneye gitmesi. Demek istediği şu.

Meyhaneleri kapatın kadınlar tecavüze uğramasın, öldürülmesin.

Ya zekaları yok ya da okuyucularının zekasız olduğunu...

Bu cümlesi bile bu tiplerin ne kadar dayanaksız, ne kadar mesnetsiz salladıklarının göstergesi. Ya zekaları yok ya da kendilerini okuyup dinleyenlerin bir zekaya sahip olmadığından eminler.

Meyhaneler aylardır kapalı...

Yahu be adam. Meyhaneler aylardır kapalı. Corona bahanesi ile her yer açılsa bile meyhanelerin açılmasına zaten izin verilmiyor. Ve meyhanelerin kapalı olduğu bu dönemde bile yüzlerce kadın tacize, tecavüze uğradı, öldürüldü.

92 yaşındaki nineye meyhane çıkışı mı saldırdı?

Bir anlat bakalım bana 92 yaşındaki nineye de meyhane çıkışı mı saldırdı manyak herif! Sana kimlerin nerede tacize, tecavüze uğradığını liste halinde yazarım. Sonra çok utanırsın. Tabii öyle bir hissiyata sahipsen!