AK Partili Yazıcı'dan önemli açıklamalar! Seçim barajı, hazine yardımı, vekil transferi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı canlı yayınında gündemdeki seçim barajı konusu başta olmak üzere önemli başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim barajında yapılması planlanan düzeleme hakkında bilgi veren Yazıcı, "Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi.

Yazıcı'nın canlı yayında gündeme dair açıklamalarından öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

"Siyasi partiler yasasında çalışma henüz sonuçlanmadı ama formül aranıyor. Seçimler 2023'ten önce yapılacak, yapılan değişiklikler 1 yıl içinde uygulanmaz şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla seçimlerden 1 veya 1 buçuk yıl önce tamamlanması bekleniyor.

Seçim barajı nasıl ayarlanacak?

Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konular Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak.

Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek.

İttifaklar seçim barajını nasıl etkileyecek?

Bunu da tartıştık ama bu çok ihtimal dahilinde değil. Bir yerde bir mutabakat sağlayacağız.

Hazine yardımı hangi şartlarda nasıl yapılacak?

Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek.

Parti kapatmayı ortadan kaldırıp yada ıskalayıp sadece hazine yardımını kesmek şeklinde bir algı oluşmasın. Parti kapatma anayasal bir düzenlemedir. Bir uslandırma amaçlı olarak, kapatma son ve güçlü bir yaptırım. Kapatma seçeneği bir tarafta kalmak üzere, bazı durumlarda hazine yaptırımının kesilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanabilir mi? Hazine yardımının kesilmesine kısmen veya tamamen hüküm verebilir de...

Kapatma istemi olmaksınız hazine yardımı kesilsin şeklinde bir iddianame düzenleyebilir mi cumhuriyet başsavcılığı şeklinde bazı kanaatler var.

Yeni partilerin seçime girmesinde engel var mı?

Bizim mevzuatımızda siyasi partilerin grubu TBMM çalışmalarına ilişkin önemli bir müessesedir. Meclis çalışmaları için bir şarttır. Bu şartı seçime girme şartı olmaktan çıkartmak lazım. Esas olan siyasi partinin örgütlenmesidir. Bu örgütlenmeyi tamamlamışsa o siyasi parti seçime girebilecek.

Siyasi ahlakı korumak lazım, parlamentoyu korumak lazım. Grup, siyasi partilerin TBMM çalışmalarıyla ilgili bir komisyondur. Siyasi partiler örgütlenmişse ona seçimi girme şansı tanımak lazım.

Milletvekili transferi düzenlenecek mi?

Kişisel kanaatim, birini zorla orada tutmak çok demokratik değil. Bunun yaptırımı millet yapsın.

Seçim sisteminde değişiklik olacak mı?

Bir sistem değişikliğine ihtiyaç yok, sistem değişikliği söz konusu değil. Türkiye nispi temsil sistemini uyguluyor. Bunun icra edilmesinde, dünyada bu sistemi uygulayan ülkelerde farklı uygulamalar söz konusu. Türkiye seçim çevrelerini en fazla 3'e ayırıyor. Bir seçim çevresinde 30'dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 5'li ve 7'li şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz.

Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun. Seçim sistemine dokunmadan, daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz."