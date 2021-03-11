Prof. Dr. Orhan Şen havadaki değişimin nedenini açıkladı! 1853 yılından bu yana ilk kez oldu

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı" diyen Şen, havadaki hava değişiminin nedenine ilişkin, "Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Şen, İstanbul'da yağışların bu akşam etkisini kaybedeceğini ancak pazar akşamı Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava sistemine gireceğini belirtti. Hava değişiminin nedenine ilişkin de konuşan Şen şunları kaydetti:

Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bugün yağış var. Bu yağışları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar, diğer bölgelerde ise yağmur şeklinde olacak. Şiddeti fazla olduğu için bu yağışların dikkat edilmesi gerekir. Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesine dikkat etmek gerekiyor.

"1853 yılında da dünyada meydana gelmişti"

Yarın yağışlar İstanbul'u ve batı bölgesini terk ediyor, cumartesi günü de Türkiye'yi terk edecek. Cumartesi ve pazar açık bir hava olacak ama pazar akşamı tekrar bir yağmurlu havayla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra pek yaz aylarına dönecekmişiz gibi durmuyor. ABD'de de uzun yıllar görülmeyen kar yağışları görüldü, Teksas'a kadar inen yağışlar oldu. Türkiye'de de yağışlı hava devam ediyor. Bunun nedeni; kutup dönemindeki girdaplar vardır. Kutuplarının etrafında da lastik gibi bir bağ vardır ve bu bağ soğuk havayı aşağı enlemlere indirmez genellikle. Bu sene yeryüzünden 30 km uzakta bir sıcaklık meydana geldi. Bu sıcaklıktan dolayı girdap ısınmaya başladı. Isınınca etrafında tutan, lastik gibi olan bağa gevşedi ve aşağılara doğru sarkmaya başladı. Aşağılar derken Kuzey Amerika'da Teksas'a kadar, Avrupa'da Avrupa içlerine kadar... Bu soğukların nedeni o. Bazı bölgelerde sıcaklıklar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bu ilk defa olmuyor.

1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım.

Küresel ısınma devam ediyor. "Türkiye'de bir daha kar yağmayacak, küresel ısınma var" diyemiyoruz.

"Artık baharı 1 ay yaşayacağız"

İstanbul'da bugün kuvvetli poyraz var. Pazar akşamı biraz daha kuvvetli geliyor yağışlar... Afete dönüştürmemek için riski takip etmemiz lazım. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkar. Pazar günü gelen sistem 2-3 sürecek ama arkası da yağışlı gözüküyor. Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı.