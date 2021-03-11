Denizli'de karın ağrısıyla gitti gerçeği öğrenince şok oldu! Karnından dışarı sarkmış...

DENİZLİ'de 84 yaşındaki Sıdıka Karadağ, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede göbeğin dışarı çıkmış 20 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Başarılı ameliyatın ardından nadir rastlanılan büyüklükteki tümörden kurtulan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvuran 84 yaşındaki Sıdıka Karadağ, örneğine az rastlanan büyüklükteki bir tümörle yaşadığını öğrendi. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayın’ın gerekli tetkik ve muayenelerinin ardından Karadağ’ın karın bölgesinde yaklaşık 20 santimetrelik bir tümörün bulunduğu ve göbeğinden dışarı doğru sarktığını öğrenildi.



Yapılan detaylı muayene sonrası ameliyata alınan 84 yaşındaki Karadağ, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatta 20 santimetrelik bir tümörün alındığını belirten Op. Dr. Sayım, alınan tümörün kalın ve ince bağırsağın bir kısmına zarar verdiği ve bunlarında ameliyatla alındığını söyledi. Meslek hayatında nadiren gördüğü büyüklükte bir tümör olduğunu vurgulayan Dr. Sayım, “84 yaşındaki hastamız bize geldiğinde karında ağrı, şişlik ve ciltten akıntı şikayeti vardı. Ciddi anlamda kan değerleri düşüktü." dedi.







"Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık"

Sözlerinin devamında Op. Dr. Sayım "Hastamızı muayene ettiğimizde karnında yaklaşık 20 santimetre civarında dev boyutta kitle ile karşılaştık. Benimde hekimlik hayatımda nadiren gördüğüm bir durum. Ciltten dışarıya yani karın dışına taşmıştı dev bir tümör. Hasta ve yakınlarıyla konuyu aktardığımızda ameliyat olması gerektiğini söyledik. Büyük oranda tümör olmasına rağmen hasta yakınları kabul etti ve ameliyata aldık. Ameliyatta da bu tümörü yakından görme fırsatımız oldu. Kalın barsak ve ince barsağın bir kısmını içine almış bir durumdaydı. İçine aldığı barsak kısımlarını da zarar görmeyecek şekilde ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı bir şekilde çıkardık. Bugün hastamızı ameliyatımızın 7. günü ve sağlıkla evinize gönderiyoruz. Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu ameliyat sırasında da en başta ekibim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







“Şuanda kendisi, yemesi, içmesi ve yürümesi gayet iyi”

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Sıdıka Karadağ, “İyiyim ağrım sızım yok, daha iyi olmaya çalışıyorum. Nazmi Bey’i uzun yıllar tanırım, alanında iyi olduğunu bildiğim için ağrılarım artınca kendisine geldim” diye konuştu. Hastanedeki tüm personelin aile sıcaklığında ilgilendiğini belirten Karadağ’ın oğlu Gültekin Karadağ, “Safra kesesi için gelmiştik. 1 aydan beri ağrısı vardı. Geldik ve doktorumuzu bulduk. Ameliyatımız başarılı bir şekilde geçti. Şuanda kendisi, yemesi, içmesi ve yürümesi iyi. Cerrahi Hastanesi’nin personellerine, doktorlarına ve hemşerilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.