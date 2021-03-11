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HABER /  POLİTİKA

Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız.'' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balışeyh ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yazın Ankara-Sivas hattını hizmete açacaklarını belirten Adil Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Ankara-Sivas YHT hattının artık son günlerini yaşıyoruz, açılış için. İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız.

Pandemi sürecinde ulaşım
Geçen yıl bu vakitlerdeydi Kovit sürecinin başlaması. İlk üç ayda zorunlu kısıtlamalar olsun ve özellikle bizim en çok etkilendiğimiz ulaşım hatlarımızda büyük sıkıntılar yaşadık. Tam bir yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık. 2020 yılı çok aktif geçti Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığımız açısından. Kovit süreci olmasına rağmen yatırımlarımız artarak devam etti"

 

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