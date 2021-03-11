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Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak mı?

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz'ün yıllık 7 milyon lira ücret ve maç başı 100 bin liralık teklifini arttırmadı.

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Milliyet'in haberine göre; yıllık 15 milyon lira isteyen Dorukhan Toköz'ün bazı İspanyol kulüpleriyle temas halinde olduğu ve ayrılık için artık sezon sonunu beklediği ifadesine yer verildi.

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz ile sezon bitmeden iç transfer görüşmelerini tamamlamak istiyor. Toköz ile uzun süredir anlaşma zemini arayan yönetim, başarılı oyuncuya son yaptığı teklifi artırmama konusundaki ısrarı da devam ediyor. 

Dorukhan’a daha önce 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif eden siyah-beyazlılar, 15 milyon lira garanti parada ısrar edilmesi nedeniyle, 24 yaşındaki milli futbolcuya ‘gitti’ gözüyle bakıyor.

Haberde, siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, 'Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip’in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz' şeklinde yorumlar yaptığı detayı da verildi. 

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