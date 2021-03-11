AK Partili Ömer Çelik'ten koronavirüsle mücadele mesajı: Ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüse karşı verilen mücadeleye ilişkin, "Bazı ülkelerin darmadağın olduğu bu süreçte ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi. İnsanımızı korumanın bilinciyle herkes seferber oldu. Bu tarihe geçen bir mücadeledir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsattı. Çelik, başta sağlık çalışanları olmak üzere çok sayıda kurumdaki çalışanların fedakarlıkla mücadele verdiğini belirterek, "Bu küresel salgınla mücadelede emek ve fedakarlıkla gayret eden herkese teşekkür ediyoruz. Bu küresel salgına karşı başta şehir hastaneleri ile güçlü bir alt yapıyla girdik. Bazı ülkelerin darmadağın olduğu bu süreçte ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi. İnsanımızı korumanın bilinciyle herkes seferber oldu. Bu tarihe geçen bir mücadeledir. Kimi ülkeler büyük bir dağınıklık içindeyken, Cumhurbaşkanımız olayın hemen başında bizzat kriz yönetimine liderlik etti. Kurumlarımızın koordinasyonu sağlandı. Bilim insanlarımızın birikimi sürecin yönetiminde en etkili şekilde devrede oldu" dedi.

"'İnsanlık için yanınızdayız' mesajını dünyaya yazdı

Çelik, dünya düzenini sarsan küresel salgınlardan birinin yaşandığını kaydederek, "Ülkelerin alt yapılarından gelecek planlarına kadar her şey alt üst oluyor. Bu süreçte ülkemiz tüm birikimi ve milletimizin hasletleri ile öne çıktı. Bir yandan ev ev tüm vatandaşlarımıza polisimiz, jandarmamız ve tüm ekiplerimizle ulaşılırken bir yandan da başka devletlere yardım elimizi uzattık. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım uçakları ülke ülke gezerek 'insanlık için yanınızdayız' mesajını dünyaya yazdı. Cumhurbaşkanımızın selamı ve milletimizin mesajıyla başka ülkelere ulaşan yardımlar gösterdi ki zor zamanların vicdan abidesi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu salgınla mücadele etmeye şimdi aşı süreciyle devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu dönemde kaybettiğimiz canlarımıza rahmet diliyoruz. Allah herkese sağlık versin. 'Maske, mesafe, temizlik' diyerek mücadeleye devam edelim. Zor günler geçecek, sevdiklerimizle yine sofralarda, bayramlarda buluşacağız" diye konuştu.