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Süleyman Soylu: AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Afet eğitimi
- Dünyada afete müdahale konusunda Türkiye en öncü ülkelerdendir. Yirmi bin kişiye mobil tırlarda eğitim verilmiştir. Afet öncesi yapabileceklerimiz konusunda önemli adımlar atıyoruz. Temel ilk yardım ve sağlık eğitimlerimizi, afet eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Bu eğitimler deprem anında kaosu, karmaşıklığı engelleyecek.

''AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz''
- KADES uygulaması gibi AFAD’la ilgili uygulama yapıyoruz. Deprem anında belirlenen toplanma noktalarına navigasyon sizi anında o alana götürecek. Deprem sonrası enkaz altında nerede olduğunuz belirlenebilecek.

''27 çalışma grubumuzla tıkır tıkır işliyor''
- Herhangi bir tedbiri erteleyebilecek bir vaktimiz söz konusu değil. Türkiye Afet Müdahale Planı, ulusalda 27 çalışma grubumuzla tıkır tıkır işliyor. Afet eğitimi alan kişi eğer enkaz altında kalırsa hayatta kalma fırsatı daha yüksek.

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