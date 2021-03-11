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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından Silopi kırsalında 9 Mart'ta "EREN 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak ve mağaralar tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Arazide yapılan aramalarda 2 RPG-7 roketatar, kalaşnikof, 61 el bombası, 107 elektrikli fünye, 5 el yapımı patlayıcı (EYP) anahtar sistemi, 18 EYP düzeneği, 50 metre infilaklı fitil, 4 kilogram patlayıcı ile çeşitli çaplarda 23 bin 450 fişek ele geçirildi.

Ayrıca köy yoluna döşenmiş iki EYP imha edildi.

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