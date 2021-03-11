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Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 600 milyon TL daha ödenecek!

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin 'garanti' kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar netleşti. 2020'nin ilk yarısında 1 milyar 750 milyon verilmişti; Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 600 milyon TL daha ödenecek.

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İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira aralığında bir ödeme yapılacak. Ödemenin, birkaç hafta içinde yapılması bekleniyor. Şirkete, 2020 yılının ilk yarısı için de 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750 milyon TL garanti ödemesi gerçekleştirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaynaklar, tutarın hemen hemen kesinleştiğini kaydetti.

'Araç geçiş garanti ödemesi'

Habertürk'ün haberine göre; Türkiye, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör eliyle "mega" olarak nitelendirilen büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, bu yöntemle inşa edildi.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, bazı projelerde dolar, bazılarında (son dönem gerçekleştirilen) Euro kuru üzerinden belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, "araç geçiş garanti ödemesi" adı veriliyor.

2020'nin ikinci yarısı ödemesi

Devlet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda yılda iki kez garanti ödemesi yapıyor.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu, Otoyol Yatırım AŞ işletiyor. İşletmeye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750-800 milyon TL aralığında garanti ödemesi yapıldı. 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi bu ay gerçekleştirilecek.

Ödenecek tutar netleşti

Garanti kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapılacak. Ödemenin, en geç bu ay sonunda yapılması ön görülüyor.

Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, tutarın hemen hemen kesinleştiğini ifade etti.

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