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Müthiş buluş! Havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi

AKDENİZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz ve ekibinin tasarlayıp patentini aldığı Ultraviyole-C'li Virüs ve Bakteri Eliminatör adlı cihazın havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok ettiği kaydedildi.

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AÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz, mekanik havalandırma ve klima sistemlerine entegre edilebilen Ultraviyole-C'li Virüs ve Bakteri Eliminatör Cihazı'nın, kapalı mekanlarda oluşabilecek (konuşma, hapşırma ve öksürme) damlacıkları etkisiz hale getirmesi için tasarlandığını söyledi. Cihazın havada 6-7 saat asılı kalabilen ve 30 metre uzağa gidebilen hastalık oluşturan mikrop ve mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Ahmet Korkmaz, eliminatörün, Covid-19 virüsü üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Virüsün genetik yapısını bozuyor

Cihazın tek sarmallı bir RNA virüsü olan Covid-19'un genetik yapısını milisaniyeler içerisinde parçalayarak ortadan kaldırdığını açıklayan Korkmaz, "RNA ve DNA yapıları tahrip olmuş mikroorganizmalar, başka canlıların bünyesine girerek zarar verme potansiyelini kaybediyor" dedi. Korkmaz, cihazın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği laboratuvarlarda yapılan testlerde, kapalı alanda havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99.9 oranında imha ettiğinin raporlandığını sözlerine ekledi.

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