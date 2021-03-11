Erol Bulut'u bekleyen zor karar

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'u, Gençlerbirliği maçında Mert Hakan'ın yanında kimi oynatacağı konusunda zor bir karar bekliyor.

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Sezon başında takıma katılan Jose Sosa, Fenerbahçe kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. Ancak yüksek formu fazla uzun sürmeyen futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir dönem kulübeye mahkum kaldı. Sakatlığının ardından yeniden kendini bulan tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle son haftalarda Mert Hakan Yandaş ile iyi bir uyum yakaladı. Gustavo’nun yokluğunda, Ozan’ın da kesik yemesiyle birlikte savunmaya da daha fazla yardım etmeye başlayan Sosa, Konyaspor maçında 4 top kaptı. Yıldız futbolcu, 11’de devam etmek istediğini formuyla gösterdi.

Luiz Gustavo ise, yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecinin ardından Konya’da forma giydi.

Gustavo, beklendiği gibi maçın son yarım saatinde oynadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmedi. Erol Bulut, bir sonraki hafta Beşiktaş ile oynanacak kritik maça kadar Sosa'yı tamamen hazır hale getirmeyi planlıyor. Bu nedenle Gençlerbirliği karşısında Gustavo'nun çok daha fazla süre alması gerekiyor.

Erol Bulut, takımını düşünerek Gustavo’yu bu hafta 11 başlatıp daha çok sahada tutabilir.