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Zonguldak'ta kabindeki kadını görüntüleyen mağazacı tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi tutuklandı.

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Zonguldak'tan son gelen haber mide bulandırdı. İlçe merkezindeki bir giyim mağazasına gelen A.B., beğendiği kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. A.B. üzerini değiştirdiği sırada kabin yakınında bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti.

Hemen polise ihbarda bulundu

Kabinden çıkan A.B., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişinin mağaza sahibi E.Ç. olduğunu gördü. E.Ç.'nin cep telefonunu alan A.B., polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan E.Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı.

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