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Ağrı'da TIR şarampole devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen TIR'daki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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A.Y. idaresindeki 02 EH 424 plakalı tır, yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırda sıkışan sürücü A.Y. ile araçtaki M.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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