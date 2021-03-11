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Rekabet Kurulu karar verdi! 72 teşebbüse 6 milyon TL'yi aşan para cezası

Rekabet Kurulu, İzmir limanlarına kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 72 teşebbüse toplam 6 milyon 131 bin 584 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İzmir merkez ve çevre ilçelerindeki limanlara kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 74 teşebbüs hakkında, fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

6 milyon 131 bin 584 lira

Toplanan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunu değerlendiren Kurul, fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle teşebbüslerden 72'sine, 284 lira ile 788 bin 429 lira arasında değişen toplam 6 milyon 131 bin 584 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İki şirkete ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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