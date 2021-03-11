CHP'li Vekil Aykut Erdoğdu: TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, "Şimdiye kadar olmadık işler oluyor... TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor." düşüncesini savundu.

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CHP'li Aykut Erdoğdu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap-işlet-devret projelerine borç garantisi verilmesine ilişkin kanun düzenlemesine tepki gösterdi. TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesaplarından "Şimdiye kadar olmadık işler oluyor... TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor" ifadeleriyle paylaşan Erdoğdu, “Gazi Meclis'in bir suça ortak edilmek istendiğini” söyledi.

"Böyle bir kanun maddesi olmaz"

“Böyle bir kanun maddesi meclisin hukukuna saygısızlıktır. Böyle bir kanun maddesi olmaz." diyen Erdoğdu, "Parayı Hazine garanti ediyor, müşteriyi de hazine garanti ediyor, işletmeyi de hazine garanti ediyor. Kâr niye bu insanların cebinde?" diye sordu.