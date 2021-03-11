BIST 1.563
DOLAR 7,47
EURO 8,94
ALTIN 414,66
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Vekil Aykut Erdoğdu: TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, "Şimdiye kadar olmadık işler oluyor... TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor." düşüncesini savundu.

Abone ol

CHP'li Aykut Erdoğdu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap-işlet-devret projelerine borç garantisi verilmesine ilişkin kanun düzenlemesine tepki gösterdi. TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesaplarından "Şimdiye kadar olmadık işler oluyor... TBMM’de kanun çıkarılarak yolsuzluk yapılıyor" ifadeleriyle paylaşan Erdoğdu, “Gazi Meclis'in bir suça ortak edilmek istendiğini” söyledi.

"Böyle bir kanun maddesi olmaz"

“Böyle bir kanun maddesi meclisin hukukuna saygısızlıktır. Böyle bir kanun maddesi olmaz." diyen Erdoğdu, "Parayı Hazine garanti ediyor, müşteriyi de hazine garanti ediyor, işletmeyi de hazine garanti ediyor. Kâr niye bu insanların cebinde?" diye sordu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Batman'da sokakların kaderini de duvarların renklerini de değiştiren kadınlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan koronavirüs aşısı açıklaması
CHP'de kira krizi! Eski il başkanı her şeyi tek tek anlattı
Ordulu esnaf Yakup Balcı üç kez koronavirüse yakalandı bu çağrıyı yaptı
Otobüs bilet fiyatları normale döndü! Mayısa kadar da yeni zam yok
HDP önündeki eylemde 556’ncı gün; aile sayısı 215 oldu
Gaziosmanpaşa’da genç kadın evinde ölü bulundu
Ağrı'da TIR şarampole devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Bakan Adil Karaismailoğlu: Artık Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya trenlerimiz vızır vızır işliyor
Şarköy Belediye Başkanı covid-19'a yakalandı! Son durumunu açıkladı
Fox'un Masumiyet dizisi setinde ortalık fena karıştı! Kostüm asistanından Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
Yorumlar