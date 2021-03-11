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Putin: 2020, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel ekonominin gördüğü en kötü yıl oldu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, yatırım faaliyetlerinin artırılmasına yönelik bir toplantıda konuştu. Putin, 2020 yılının küresel ekonomi için İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden bu yana görülen en kötü yıl olduğunu vurguladı.

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Küresel GYSİH’in 2020’de yüzde 3.5 azaldığını ifade eden Putin, bunun pandemi ve pandemi nedeniyle zaruri olarak uygulanan yasakların iş yapmayı ve ekonominin dinamiklerini genel olarak etkilemesinden kaynalandığını belirtti. Kriz döneminde Rusya’nın modern tarihinde ilk kez makro ekonomik politikasını yumuşatabildiğini ekleyen Putin, bunun küresel konjonktüre bağımlılığın azaldığını ortaya koyduğunu ekledi.

Putin ayrıca gerilemenin üstesinden gelinebildiğini de kaydederek, bunun iç talep dinamikleri ve işsizlik oranının azalmasından anlaşılabildiğini belirtti.

Rus lidere göre, iş dünyası ve ekonomi alanlarının vaktinde desteklenmesi krizin üstesinden gelinebilmesini sağladı.

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