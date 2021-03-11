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Ankara'da vahşet! Çöplükte biri yanmış 2 köpek ölüsü bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çöp yığınlarının arasında birisi yanmış 2 köpek ölüsü bulundu.

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Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarında bulunan çöplükteki yangını fark etti. Dün çöplüğü inceleyen Turan, yerde kemikler ve telef olan bir köpeğin yandığını gördü. Ardından da hayvan hakları savunucularına haber verdi. İhbar üzerine alana polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'ncu Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı ve polis ekipleri bugün bölgede inceleme yaptı. Yanmış halde bulunan ölü köpeği belediye ekipleriyle birlikte kaldıran DKMP 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha sonra sahada arama yaptı. Arama sırasında bir de yavru köpek ölüsü bulundu. Köpekler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Bölgede bulunan hafriyatın kaldırılacağı ve incelemenin süreceği kaydedildi.

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