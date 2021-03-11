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Zonguldak'ta madenci evinin önünde öldürüldü! Katil bakın kim çıktı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen 43 yaşındaki Yalçın Karadöngel'i, 20 yaşındaki oğlu E.K.'nin öldürdüğü ortaya çıktı.

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Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde Karadın Mahallesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel’in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti olayla ilgili şüpheli olan Yalçın Karadöngel'in oğlu emniyet tarafından gözaltına alındı. E.K., Polise verdiği ifadede suçu itiraf ettiği öğrenildi. Çapraz sorguya alınan E.K., çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti.

Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları işyerinin bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçunu itiraf eden E.K., güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. E.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

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