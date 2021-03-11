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Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda kaza! 4 yaralı var

ŞANLIURFA'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförü de bulunuyor.

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Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti. Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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