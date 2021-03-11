Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda kaza! 4 yaralı var

Putin: 2020, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel ekonominin gördüğü en kötü yıl oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Korona grip gibi olmayacak ama maskesiz günler...

CHP'de kira krizi! Eski il başkanı her şeyi tek tek anlattı

Ordulu esnaf Yakup Balcı üç kez koronavirüse yakalandı bu çağrıyı yaptı