Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda kaza! 4 yaralı var

ŞANLIURFA'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförü de bulunuyor.Abone ol
Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti. Konvoyda yer alan 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.