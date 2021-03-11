BIST 1.556
DOLAR 7,51
EURO 9,00
ALTIN 417,69
HABER /  YEREL

Gaziantep'ten yürek yakan haber! Eve giren yakınları şok oldu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş (66) hayatını kaybetti, eşi Nuray Altıntaş ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Abone ol

Ocaklar Mahallesi'nde oturan Ali ve Nuray Altıntaş çifti, dün gece sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde Altıntaş çiftine ulaşamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Altıntaş çiftini hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Nuray Altıntaş ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ali Altıntaş'ın cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mervenur Polat'ı iple boğup bu pencereden attı! Komşu her şeyi anlattı: Sürekli kapım çalınıyordu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Bayrakçı Devlet Bahçeli'nin icazetli anketçiler sözlerine yanıt verdi
BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları açıklandı: 44 kat daha fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecinde neler yapıldığını tek tek yazdı
Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda kaza! 4 yaralı var
Putin: 2020, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel ekonominin gördüğü en kötü yıl oldu
Ankara'da vahşet! Çöplükte biri yanmış 2 köpek ölüsü bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Korona grip gibi olmayacak ama maskesiz günler...
Karabük'ün üç ilçesinde Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı
Rekabet Kurulu karar verdi! 72 teşebbüse 6 milyon TL'yi aşan para cezası
Gaziantep'te feci olay! Eşi ve çocuklarını rehin alıp intihara kalkıştı
Yorumlar