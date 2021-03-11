1 dilim çavdar ekmek kaç kalori kepek ve esmer tam buğday ekmeğin kalorisi

Kilo verip sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi çavdar ekmeği oluyor. Peki bir dilim çavdar ekmeği, kepek ekmeği ya da tam buğdaylı esmer ekmek kaç kalori?

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Yemeklerin en güzel eşlikçisi olan ekmek tahıl grubunun bir üyesidir ve işlenmiş undan elde edilir. Lif oranı düşük olan beyaz ekmek kan şekerini de çabuk yükseltir çabuk acıktırır, doyuruculuğu azdır. Bu sebeple çavdar, tam buğday yahut kepek ekmeği tercih edilmelidir. Kızarmış ekmek, normal ekmeğe göre yarı yarıya daha düşük kalorilidir. Kızarmış ekmeğin besin değerleri düştüğü için kalori değerleri de buna bağlı olarak düşmektedir. 1 Normal dilim kızarmış ekmek 37 kalori değerindedir.

Çavdar, tam buğday, kepekli ekmek kaç kalori?

1 dilim çavdar ekmeği 75 kaloridir. Tam buğday ekmeğini ya da kepekli ekmeği tercih ederseniz 1 dilimi 65 kaloridir. 1 dilim beyaz ekmek 90 kalori olduğundan diyet yapacaklara genellikle kepekli ya da tam buğday ekmeği tüketmeleri önerilir. Ekmeği kızarttığınızda kalorisi 37'ye düştüğünden bunu da tercih edebilirsiniz. Hamburger, beyaz sandviç ekmeği ile mısır ekmeği ise kalorisi en yüksek ekmeklerdir. Beyaz sandviç ekmeği 136 koları, hamburger ekmeği 165 kalori, mısır ekmeği ise 105 kalori ediyor. Tost ekmeğinin kalorisi ise 75'dir.

Ekmek B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de önemini pekiştirir. İşlemden geçmiş ekmekler (beyaz ekmek gibi) bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.