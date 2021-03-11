Uykudaki kocasını baltayla öldürdü! Bilecik'teki kan donduran eş cinayeti

BİLECİK'te korkunç cinayet meydana geldi. S.T. isimli kadın, uyuyan kocasını başına baltayla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, kırsal Cihangazi köyünde yaşayan Arif T. (59) ve eşi S.T. (57) arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bir süre sonra odada uyuyan eşinin başına nacakla vuran S.T. durumu oğluna bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arif T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.