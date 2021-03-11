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Tekirdağ'da Bulgaristan'a kaçmak isteyen 2 mülteci tren istasyonunda akıma kapıldı

TEKİRDAĞ'da Bulgaristan'a gitmek için kaçak yollarla ihracat trenine binmek isteyen 2 mülteci, akıma kapılarak yandı. Vücutlarında ciddi yanıklar oluşan şahıslar, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

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Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Tren İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu 2 mülteci, saat 19.30 sularında tren istasyonuna gelerek, ihracat trenlerinden birine binmek istedi. Trenlerin üstüne çıkan 2 mülteci de yüksek gerilim hattına kapıldı.

Olay yerinde bulunan görevliler, 112 Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yanan mülteciler vagon içerisine düşerken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucunda mülteciler kurtarıldı.

112 Sağlık ekipleri, mültecileri Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 Suriye uyruklu mültecinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde işlemlerini sürdürürken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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