Dün Aydın bugün Beylikdüzü! 11 yaşındaki Ömer 16’ncı kattan atlayıp intihar etti

BEYLİKDÜZÜ'nde Ömer Güzel (11), 16'ncı kattaki evlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Güzel'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Dün de aynı acı olay Aydın'da meydana gelmişti. Arka arkaya yaşananlar 'Mavi Balina' ve 'Momo' gibi çocukları intihara sürükleyen tehlikeli oyunları akıllara getirdi.

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Olay, İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı.

Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü.

Bilgisayar oyunu bağımlısı iddiası

Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

14 yaşındaki Yusuf

Dün Aydın'ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de meydana gelen olayda; Yusuf T. (14), 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini boşluğa bırakmıştı.

Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, ancak çabalar sonuçsuz kalmıştı.