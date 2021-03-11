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Temsilciler Meclisi'nden geçmişti! Biden 1,9 trilyon dolarlık destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nden geçen 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik destek paketini onaylayan imzayı attı.

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Biden, Oval Ofis'te paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada, bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından destek gördüğünü vurguladı.

Bu akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını belirten Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi. Biden, ardından söz konusu teşvik paketini imzaladı.

Senato'da hafta sonu onaylanmıştı
ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

Dün imzasına gönderilmişti
Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak, Biden'ın imzasına göndermişti.

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