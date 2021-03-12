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AB'de Oxford aşısı alarmı! Kullanıma ara verildi

Oxford aşısı nedeniyle Avrupa tetikte. Bunun sebebi ise aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ve hatta Avusturya'da 1 kişinin ölümüne yol açtığına dair iddialar. Uzmanlar bu iddiaların henüz kanıtlanmadığını söylese de Danimarka, Norveç, Avusturya ve İtalya'yla birlikte bir dizi Avrupa ülkesi aşının kullanımına tedbir amaçlı ara verdi.

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Danimarkalı yetkililer, aşı yapılan 60 yaşındaki bir kadının, aşılamadan 2 hafta sonra kanında pıhtılaşma tespit edildiğini ve kararın bundan sonra alındığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da Oxford aşısı olduktan 10 gün sonra 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Danimarka'da kanında pıhtılaşma yaşayan kişiye yapılan aşının da, Avusturya'da kullanılan aşıyla aynı partiden olduğundan şüpheleniliyor. İtalya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya da Avusturya'da kullanılan aşıyla aynı parti aşıları kullanmama kararı aldı.

Astrazeneca'dan yapılan açıklamada ise aşının geliştirme aşamalarında çok dikkatli şekilde denendiği ve güvenliğinin gözden geçirildiği belirtildi. Aşının bu çalışmalarda genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.

Avrupa İlaç Ajansı EMA da aşıya ilişkin iddiaları reddetti. Açıklamada, "Astrazeneca aşısının pıhtıyı artırdığına dair hiçbir bulgu yok" denildi.

Avusturya'daki aşının bulunduğu partide 1 milyon doz yer alıyordu ve bu 1 milyon doz 17 Avrupa ülkesine dağıtılmıştı.

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