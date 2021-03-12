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Çorum'da bir kişi oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü

Anadolu Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

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İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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