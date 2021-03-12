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Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ortaklık ilişkimiz var

KATAR Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile güçlü bir ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

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Bakan Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti. 

Katar Dışişleri Bakanı, önceki gün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

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