BIST 1.556
DOLAR 7,56
EURO 9,03
ALTIN 415,86
HABER /  YEREL

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları taksiyle saatlerce dolaşmış

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu. Operasyonun detayları belli oldu

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.

Operasyonun detayları ise belli oldu.  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şişli'de piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'a getirilen uyuşturucu maddelerin, pazarlanmak üzere taksiye yüklendiği belirledi.

Dikkat çekmemek için taksiyle saatlerce dolaşmış

Jandarma ekipleri, uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen kişilere dağıtımını yapmak üzere yakalanmamak için gece vakti bulunduğu adresten ayrılan ve İstanbul'un ıssız yerlerinde yolcu almadan saatlerce boş dolaşan taksiyi, Şişli'de durdurdu.

Atak tepki verdi uyuşturucu dolu bagaj ortaya çıktı

Jandarma ekiplerince gece yarısı durdurulan şüpheli C.A.' nın kullandığı araçta, detektör köpek "Atak" ile arama yaptı.

Aracın bagajında kolilerde birer kiloluk paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 60 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli C.A., gözaltına alındı. 

C.A., yapılan sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından tutuklandı. C.A.' nın bağlantılı olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonları ilgilendiriyor! Kahramanmaraş'ta mahkemeden emsal kredi kararı
Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 11 kişi öldü
Jaap Uilenberg'ten yabancı hakem açıklaması
Vatandaşı kandıran sitelere çekidüzen! Bakanlık harekete geçti
Önce Kabine değişecek sonra AK Parti yönetimi! İşte Erdoğan'ın aklındaki planla ilgili kulisler
'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı! İç çamaşırı detayı olay
Deprem komisyonu raporu! 7 milyon yapıya hızla yenileme
Fenerbahçe'de Ali Koç, futbol takımıyla yemekte buluştu
Juventus, Ronaldo'yu satıyor! İşte yeni adresi
Mısırlı eski futbolcu Ebu Terike 2023 yılında kadar terör listesinde
Yorumlar